Amtsarzt Larscheid: Corona-Ausbruch wird nicht ganz Berlin erfassen

Trotz Querverbindungen in andere Bezirke besteht nach Einschätzung des Reinickendorfer Amtsarztes Patrick Larscheid nicht die Gefahr, dass sich der massive Corona-Ausbruch in Neukölln auf die ganze Stadt ausbreitet.

Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei nicht groß, sagte der Mediziner am Mittwoch (17. Juni 2020) im Interview mit dem Inforadio des RBB. In Neukölln dürfen derzeit die Bewohner von 369 Haushalten an sieben Standorten wegen 57 bekannter positiver Fälle ihre Wohnungen 14 Tage lang nicht verlassen.