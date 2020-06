Amtsarzt: Corona-Ausbruch wird nicht ganze Stadt erfassen

Trotz Querverbindungen in andere Bezirke besteht nach Einschätzung des Reinickendorfer Amtsarztes Patrick Larscheid nicht die Gefahr, dass sich der massive Corona-Ausbruch in Berlin-Neukölln auf die ganze Stadt ausbreitet. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei nicht groß, sagte der Mediziner am Mittwoch im Interview mit dem Inforadio des RBB. In Neukölln dürfen derzeit die Bewohner von 369 Haushalten an sieben Standorten wegen 57 bekannter positiver Fälle ihre Wohnungen 14 Tage lang nicht verlassen.

Es sei nur eine abgeschlossene Gruppe von den Infektionen betroffen, stellte Larscheid fest. «Es sind sehr arme und zum großen Teil auch bildungsferne Menschen, die uns sehr vertraut sind im Gesundheitsamt, die wir aber schlecht erreichen und die in einer gewissen Abschottung zu anderen leben.» Um die Infektionsketten nachzuvollziehen werde auch mit Sozialarbeitern und Dolmetschern zusammengearbeitet.

