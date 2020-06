7401 Corona-Infektionen in Berlin: R-Wert springt auf gelb

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um 33 Fälle auf 7401 gestiegen. Gleichzeitig sprang einer von drei Indikatoren der sogenannten Corona-Ampel von grün auf gelb. Betroffen war die Reproduktionszahl (R-Wert), die die Dynamik des Infektionsgeschehens beschreibt und bei 1,49 lag, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstag mitteilte.

In Berliner Krankenhäusern befinden sich der Mitteilung zufolge 141 Menschen in Behandlung, 42 werden intensivmedizinisch betreut. Bislang starben 209 Menschen, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt waren.