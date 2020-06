Innensenator Geisel hat die Corona-App schon runtergeladen

Berlins Innensenator Andreas Geisel findet die neue deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus ausdrücklich gut. «Über die Corona-App haben wir uns gefreut», sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach der Sitzung des Senats im Roten Rathaus. «Ich habe sie auch sofort runtergeladen. Und kann nur alle auffordern, das auch zu tun.»

Die Bundesregierung hat die App am Dienstag in Berlin vorgestellt. Sie soll das Nachverfolgen von Infektionen erleichtern. Dafür kann sie messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben.