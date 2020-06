Berlin führt neue Quarantäne-Regeln für Einreisende ein

In Berlin gelten neue Quarantäne-Regeln für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. «Wir haben heute die bundesweite Quarantäne-Verordnung in Landesrecht umgesetzt», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats. Dabei gehe es um die Frage, wie mit heimkehrenden Menschen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union umzugehen sei. Bundesweit sei festgelegt, sie in eine 14-tägige Quarantäne zu schicken, erklärte Geisel. «Es ist aber möglich, sich mit einem negativen Coronatest aus der Quarantäne vorzeitig zu befreien.»

Die nun auch in Berlin geltende Regelung betrifft dem Senator zufolge alle einreisenden Personen aus sogenannten Drittstaaten. Dazu zählten auch europäische Länder wie die Schweiz, Island, Norwegen und Großbritannien. Aktuell sei eine solche Quarantäne auch für Einreisen aus Schweden vorgeschrieben. «In Schweden haben wir die Situation, dass die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen so stark gestiegen sind, dass die Bundesregierung eine entsprechende Quarantänemaßnahme verhängt hat», erklärte Geisel.

