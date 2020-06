Abiturienten müssen wegen Corona unter sich feiern

Die Berliner Abiturienten müssen trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht ganz aufs Feiern verzichten - allerdings bleiben die Schüler wohl eher unter sich. Die Zeugnisse werden an den meisten Schulen auf den Pausenhöfen oder in der Aula vergeben. Die Eltern schauten dabei über Livestream zu, sagte der Vorsitzende des Landeschülerausschusses, Miguel Góngora. Die Abibälle könnten ebenfalls mit Einschränkungen stattfinden. Die Teilnehmerzahlen sei vor dem 29. Juni auf 150 und ab dem 30. Juni auf 300 Teilnehmer beschränkt. An mehreren Schulen wurden jedoch Abibälle Gongóra zufolge abgesagt. Auch fielen die meisten Abifahrten aus.

