Zahl der Corona-Infektionen steigt um 47 Fälle

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Berlin ist um 47 Fälle auf 7368 gestiegen. 6685 Menschen gelten laut einer Mitteilung der Senatsgesundheitsverwaltung vom Montag als genesen, so dass es 683 akute registrierte Infektionsfälle gibt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 136 Menschen. 43 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Alle anderen Menschen seien zu Hause isoliert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 lag weiterhin unverändert bei 208.

Die drei Indikatoren, die Berlin in einem Ampelsystem zur Bewertung des Infektionsgeschehens verwendet werden, standen auch am Montag weiter auf Grün. Die Reproduktionszahl (R-Wert), die die Dynamik des Infektionsgeschehens beschreibt, lag bei 1,18. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche im Verhältnis zur Einwohnerzahl stieg auf rund 8. Durch Nachmeldungen werde der Wert in den nächsten Tagen weiter steigen, erklärte der Senat. Ab 20 wird der grüne Bereich verlassen. Und 3,4 Prozent der Plätze auf Intensivstationen wurden für Covid-19-Patienten benötigt (gelb: ab 15 Prozent).