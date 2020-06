Wohnhaus wegen 54 Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt

In Berlin-Neukölln ist ein Wohnhaus mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern wegen 54 Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Das sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Montag. «Bild» und «B.Z.» hatten zunächst darüber berichtet. Die genaue Bewohnerzahl sei unbekannt. «Ich habe keine Idee, wie viele Menschen dort tatsächlich leben», so Liecke. Es werde nicht immer gesagt, wer noch alles in einer Wohnung wohne.

© dpa

In dem Wohnblock leben laut Liecke auch Sinti und Roma, zumeist in größeren Familien. Bei den Besuchen der Amtsmitarbeiter seien nicht immer alle Bewohner vor Ort gewesen. Bekannt geworden ist das «erhöhte Infektionsgeschehen» durch Infektionen bei zwei Schulkindern und die anschließende Nachverfolgung der Kontakte. Die Quarantäne für das Wohnhaus war am Samstag verordnet worden.

