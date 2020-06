Turbulente Szenen in der Turmfalken-Kinderstube

Vogelfreunde können momentan im Internet-Livestream beobachten, wie junge Turmfalken erste Ausflüge unternehmen.

«Den fünf Jungvögeln auf dem Gelände der Park-Klinik Weißensee wird es offensichtlich allmählich zu eng und zu langweilig im Nistkasten», teilte der Berliner Naturschutzbund (Nabu) am Montag (15. Juni 2020) mit. Demnach spielen sich turbulente Szenen ab: Bei ihren Bewegungsübungen purzeln die Nestlinge laut Nabu gelegentlich übereinander, immer wieder hockt eines startbereit am Ausflugloch, um dann doch im letzten Moment zu kneifen.

Mit dem Livestream wollen die Naturschützer die Bürger für den Schutz der in Berlin häufigsten Greifvogelart sensibilisieren und Einblicke in ihr Leben ermöglichen. Die Arbeitsgruppe Greifvogelschutz Berlin & Bernau hat mehr als 300 Nistkästen in Gebäuden installiert. Der Berliner Turmfalken-Bestand hat sich laut Nabu dadurch stabilisiert. Bis zu 300 Brutpaare leben in der Hauptstadt.