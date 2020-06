«Unteilbar»-Demonstration: Polizei zufrieden mit Auftakt

Die Berliner Polizei hat sich mit dem Auftakt der «Unteilbar»-Demonstration zufrieden gezeigt. «Es läuft super», sagte Pressesprecher Thilo Calbitz nach dem Auftakt. «Es ist ein tragfähiges Konzept, dass der Versammlungsleiter vorgestellt hat und man sieht, dass die Menschen darauf achten, dass dem Infektionsschutz genüge getan wird.» Etwa eine Dreiviertelstunde nach Beginn der Versammlung um 14 Uhr waren mit gut 1700 Teilnehmenden nach Polizeiangaben allerdings deutlich weniger als die angekündigten 5000 Menschen vor Ort.

Mit Abstand zueinander stellten sich am Sonntagnachmittag die Teilnehmenden der «Unteilbar»-Demonstration auf und spannten ein «Band der Solidarität». Das bunte Band hielten sie in den Händen oder banden es sich um die Hüften. Eine neun Kilometer lange Menschenkette reicht vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Neukölln.