«Unteilbar»-Demonstration: Menschenkette quer durch Berlin

Das Bündnis «Unteilbar» will am Sonntag (14.00 Uhr) in Berlin mit einer neun Kilometer langen Menschenkette gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus demonstrieren. Die Menschen sollen sich wegen der Corona-Pandemie mit Abstand aufstellen und eine Kette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln bilden. Angemeldet bei der Polizei sind 5000 Teilnehmer. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte gesagt, man sei aber auch auf bis zu 20 000 Menschen vorbereitet.

© dpa

Die Veranstalter, ein Bündnis aus 130 Initiativen und Gruppen, wollen darauf achten, dass alle Teilnehmer Mundschutz tragen. Neben Berlin soll auch in zahlreichen anderen Städten wie Hamburg, Leipzig, Erfurt, Münster, Chemnitz, Freiburg und Passau protestiert werden. Bereits in den vergangenen Jahren waren mehrfach Tausende Menschen dem Aufruf des Bündnisses «Unteilbar» zu Protesten gefolgt.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr