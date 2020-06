Grosse eröffnet mit «It Wasn’t Us» Hamburger Bahnhof

Mit der spektakulären Ausstellung «It Wasn’t Us» meldet sich das Berliner Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof aus dreimonatiger Corona-Pause zurück. Von Sonntag an steht die Innen- und Außenräume des Museums erschließende Arbeit von Katharina Grosse im Mittelpunkt des Hauses.

Neben Grosses «It Wasn’t Us» werden von Sonntag an auch die zuvor bereits eröffneten Sonderausstellungen «To Whom It May Concern» mit Schenkungen des Sammlers Paul Maenz (bis 5. Juli) und «Zeit für Fragmente» mit Werken aus der Sammlung Marx und der Sammlung der Nationalgalerie (bis 4. Oktober) zu sehen sein. Ach der Beuysflügel sowie einige Bereiche der Rieckhallen mit Arbeiten der Flick Collection sind dann wieder zugänglich.