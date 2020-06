Designerin Marina Hoermanseder erwartet Baby im Oktober

«Made in Miami» schrieb sie auf Instagram: Die in Berlin lebende Modedesignerin Marina Hoermanseder (34) erwartet ein Baby - und zwar ein Mädchen, die Geburt ist für Ende Oktober errechnet. «Es war nicht direkt geplant, aber mir war schon immer klar, dass ich Kinder haben möchte», teilte die gebürtige Wienerin mit. «Paul ist mein Traummann und wird der allerbeste Vater für unser Kind sein.» Mit Paul Mehling ist Hoermanseder laut Mitteilung seit zwei Jahren liiert. «Mein Freund und ich werden uns gegenseitig unterstützen damit wir beide weiter an unserer Karriere arbeiten können. In Gesellschaft, Wirtschaft und insbesondere auch in meiner Branche ist derzeit vieles im Umschwung.» Sie wolle sich weiter auf ihr Label konzentrieren und flexibel mit den neuen Umständen umgehen.

Aufsehenerregend war 2019 ein hautenges Leder-Outfit der Designerin, das Digitalstaatsministerin Dorothee Bär beim Computerspielepreis trug.

