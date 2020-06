Autorin: Gärtnern in Corona-Zeiten besonders gefragt

Die Gartenmärkte sind beinahe überrannt worden, in den Kleingartenvereinen häuften sich die Anfragen: In der Corona-Zeit hat das Gärtnern auf Balkonen und Parzellen einen neuen Boom erlebt.

«Alle wollen plötzlich gärtnern. Gärtnern ist das neue Kochen», sagt etwa die Berliner Buchautorin Carolin Engwert, die den Blog «Hauptstadtgarten» führt. «Wir Menschen sind einfach Naturwesen mit einem Drang nach draußen», erklärt der Gartentherapeut Andreas Niepel aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen, der in der neurologischen Rehabilitation arbeitet. Schon ein minimaler Naturentzug, wie etwa jetzt in der Corona-Zeit, sei für viele Menschen schwer auszuhalten. Die Gartenhistorikerin Anke Schmitz hält die jetzige besondere Bedeutung der Gärten in ihrem Blog «Gardens in the Times of Corona» (Gärten in Zeiten von Corona) fest.