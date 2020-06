Streit um Demos: Senat sieht Verantwortung bei Teilnehmern

In der Debatte um große Demonstrationen und den Schutz vor Corona-Infektionen sieht der Senat nicht Staat und Polizei in der Pflicht, sondern vor allem die Demonstranten. «Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Demonstrierenden vorzuschreiben, wie sie zu demonstrieren haben», teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag (09. Juni 2020) der Deutschen Presse-Agentur mit.

«Nicht der Senat muss Konzepte vorlegen, sondern die Anmelder von Versammlungen. Sie müssen gewährleisten, dass die (...) Demonstrationen nicht aus dem Ruder laufen; sie müssen sich Gedanken machen über den Ort, Umfang und die Form ihrer Versammlung.» Die Polizei werde zwar auf die Einhaltung der Regeln achten. Auch am letzten Wochenende habe sie Absperrungen eingerichtet, den Zustrom reguliert, den Versammlungsbereich erweitert und die Demonstranten mit Durchsagen immer wieder auf den Mindestabstand hingewiesen, hieß es weiter aus dem Haus von Innensenator Andreas Geisel (SPD).

«Sie wird aber sicher nicht mit Wasserwerfern gegen Versammlungsteilnehmer vorgehen, die die Abstandsregeln nicht einhalten und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen.» Hier gehe es um Deeskalation und Verhältnismäßigkeit.

Senatsinnenverwaltung appelliert an Vernunft und Eigenverantwortung Kritikern, die dem Senat fehlende Konzepte vorwarfen, erwiderte die Senatsinnenverwaltung: «Wer vor 14 Tagen vehement die vollständige Wiederherstellung der Versammlungsfreiheit gefordert hat, kann jetzt nicht den Staat dafür verantwortlich machen, dass sich die Demonstrierenden nicht an die Regeln halten.» Man appelliere daher an die Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen. Die Corona-Pandemie sei noch nicht überstanden. Vorsichtsmaßnahmen würden weiter gelten. «Das gilt auch für Demonstrationen.»

