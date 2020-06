Brennende Autos: Bislang knapp 240 Fahrzeuge in diesem Jahr

In der Hauptstadt sind seit Jahresbeginn 239 Fahrzeuge angezündet oder durch Flammen beschädigt worden. Direkt angegriffen wurden bislang 153 Autos sowie 86 weitere durch Flammen beschädigt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Einen politisch motivierten Hintergrund sieht die Polizei nur bei einem kleinen Teil - bei 19 direkt angegriffenen sowie 21 in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeugen.

Am frühen Morgen brannten rund um den Arkonaplatz in Berlin-Mitte laut Feuerwehr mehrere Autos, weitere seien durch die Hitze schwer beschädigt worden. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Auch in Kreuzberg wurden Einsatzkräfte zu einem brennenden Auto gerufen. Über weitere Einzelheiten wollte die Polizei noch am Montag informieren.

