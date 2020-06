Weitere 35 000 Kinder können ab heute zurück in die Kita

Wie es mit der Öffnung der Schulen weitergeht, bespricht der Senat voraussichtlich an diesem Dienstag. Es wird erwartet, dass Berlin nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehrt. Die Ferien starten am 25. Juni und enden am 7. August. Bereits von dieser Woche an sollen stichprobenartige Corona-Tests bei Personal in Schulen und Kitas beginnen. Im Rahmen der neuen Corona-Teststrategie ist geplant, zunächst Menschen ohne Symptome zu testen, die an 24 Grund- und Sekundarschulen sowie in 24 Kitas arbeiten. In der ersten Phase können den Angaben von Senatskanzlei und Charité zufolge rund 1000 Menschen im Monat getestet werden.