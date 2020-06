Innenausschuss: Kontroverse um Polizeibeauftragten

Nach den heftigen Debatten um das Anti-Diskriminierungsgesetz steht das nächste kontroverse Thema für die Berliner Polizei an. Die rot-rot-grüne Koalition will den Posten eines unabhängigen Polizei- und Bürgerbeauftragten schaffen, bei dem sich Menschen über die Polizei beschweren können. Dazu sollen am heutigen Montagvormittag (9.00 Uhr) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Experten und Interessensverbände gehört werden. Die Polizeigewerkschaften sehen ihre Leute zusehends als Sündenböcke und klagen über die Gesetze von Grünen und Linken.

Eingeladen sind Vorsitzende mehrerer Polizeigewerkschaften, die unabhängige Polizeibeauftragte von Rheinland-Pfalz, eine Vertreterin eines Anwaltvereins sowie ein Mitglied der Vereinigung Unabhängige in der Polizei. Der Polizeibeauftragte soll in Berlin ab 2021 Konflikte zwischen Bürgern und Behörden schlichten.

Die konservative Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sprach vom «nächsten Misstrauensgesetz» nach dem Anti-Diskriminierungsgesetz. Natürlich müssten Fehler der Polizei aufgeklärt werden. «Die Zahl der Disziplinar- und Strafverfahren zeigt klar, dass dies auch geschieht.» Allerdings fördere der Gesetzentwurf «anonymes Denunziantentum». Jedem Verbrecher oder Querulanten werde «ein geeignetes Instrument für Falschbehauptungen geliefert». Das Gesetz sei «überflüssig, schlecht gemacht, teilweise verfassungswidrig und diskriminierend».

Nach der großen Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag auf dem Alexanderplatz könnte es im Aussschuss auch um die gewalttätigen Gruppen und das Vorgehen der Polizei gegen die Randalierer gehen. Etwa eine Stunde nach dem Ende der Demonstration hatten sich noch mehrere Hundert Menschen versammelt. Nachdem ein Mann wegen der Beschädigung eines Polizeiwagens festgenommen wurde, warfen Randalierer Steine und Flaschen auf Polizisten. Mehrere Einsatzkräfte und ein Fotograf wurden verletzt. Insgesamt wurden 93 Menschen festgenommen, 84 davon am Alexanderplatz.

Der Koalitionspartner Linke beschwerte sich heftig über die Polizei. Die Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert twitterte: «Ist die @polizeiberlin von allen guten Geistern verlassen? Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Haben sie nicht mitbekommen, warum Millionen von Menschen weltweit auf die Straße gehen? Gegen #polizeigewalt». Allerdings war Schubert offenbar selber nicht in Berlin dabei, weil sie twitterte, sie habe in Bonn demonstriert.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Für Kritik von anderen Seiten sorgten die Bilder vom überfüllten Alexanderplatz mit mehr als 15 000 Demonstranten wegen der offensichtlich nicht eingehaltenen Corona-Abstandsregeln. Aufrufe der Polizei, die Corona-Regeln einzuhalten und auf angrenzende Straßen auszuweichen, wurden oft nicht befolgt. Verschiedene Senatoren appellierten am Wochenende, die Abstände einzuhalten.

Am nächsten Sonntag (14. Juni) werden die nächsten großen Demonstrationen in Berlin und anderen Städten erwartet. Dann will das Bündnis «Unteilbar» gegen soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus demonstrieren. Um den Corona-Regeln zu entsprechen, sollen sich die Demonstranten in einer langen Reihe mit jeweils drei Metern Abstand aufstellen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.