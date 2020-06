Hunderte Berliner warten auf ein Spenderorgan

In Berlin warten zur Zeit 469 Menschen auf ein Spenderorgan. Die Zahl der Spender sank im ersten Quartal trotz der Corona-Pandemie nur leicht von 20 auf 18, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit. Gespendet wurden vor allem Nieren, Lungen und Herzen, manchmal auch mehrere Organe von einem Spender. Im gesamten Jahr 2019 spendeten 55 Berliner nach ihrem Tod Organe. Die Verteilung organisiert europaweit die Stiftung Eurotransplant. 2019 Deutschland gehört in diesem Verbund zu den Ländern mit vergleichsweise sehr wenig Spendern.

An diesem Samstag wird bundesweit an die Bedeutung der Organspende erinnert. In Deutschland stehen 9000 Patienten, die dringend auf eine rettende Organspende angewiesen sind, auf Wartelisten. «Der Tag soll einen Anstoß geben, sich mit der Frage nach Organspende auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen», sagte Egbert Trowe, Vorstandsmitglied des Vereins Lebertransplantierte. «Gleichzeitig ist es aber auch ein Tag des Dankes gegenüber allen Organspendern, die bereit waren, nach ihrem eigenen Tod anderen Menschen zu helfen.» Trowe selbst überlebte vor 18 Jahren selbst dank einer Lebertransplantation.