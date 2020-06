GEW: Normalbetrieb in Berliner Schulen ist nicht machbar

Die Rückkehr zum Normalbetrieb an den Berliner Schulen ist aus Sicht der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft nicht realistisch.

«Wir haben rund 20 Prozent von unseren Lehrkräften, die nicht in die Schule kommen können, weil sie Vorerkrankungen haben», sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann am 02. Juni 2020 der Deutschen Presse-Agentur. «Selbst wenn wir keine Klassengrößen reduzieren würden und keine Abstandsregelungen einhalten müssten, hätten wir schon nicht genügend Personal.»

Mehrere Bundesländer haben angekündigt, dass die Schüler zumindest an Grundschulen bald nicht mehr getrennt, sondern wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden sollen. In Berlin hat am Dienstag eine Gruppe von Eltern mit ihren Kindern vor der Senatsbildungsverwaltung demonstriert. Sie forderten eine vollständige Öffnung der Schulen, wie Thomas Wenckebach von der Initiative «Schulen auf in Berlin» erklärte.