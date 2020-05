Steinmeier bedankt sich für Nachbarschaftshilfe

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei den Menschen bedankt, die sich in der Corona-Krise für ihre hilfsbedürftigen Nachbarn einsetzen.

Sie hätten im Kleinen Großes geleistet, sagte er am 29. Mai 2020 in Berlin und nannte als Beispiele Hilfen bei Hausaufgaben, Arztbesuchen oder auch beim Einkaufen. «Alles das hat für viele - das dürfen wir nicht unterschätzen - diese schwierige Zeit der letzten acht Wochen mindestens etwas erträglicher gemacht.» Das Staatsoberhaupt äußerte sich am Freitag bei einem Besuch einer Initiative im Berliner Hansaviertel . Dort hilft beispielsweise die 31-jährige Sonja Rinne ihrer älteren Nachbarin Ines Wagner beim Tragen schwerer Einkaufstaschen. Außerdem verschönert Rinne Pflanzbehälter vor dem Wohnhaus mit Blumen.

«Tag der Nachbarn» am Freitag

Anlass des Besuchs war der «Tag der Nachbarn» am Freitag, den die nebenan.de Stiftung bundesweit ausgerufen hat. Das Internetportal Nebenan.de vernetzt Nachbarn und bietet in der Corona-Zeit unter anderem Ideen für Hilfen an. «Wir haben eine Welle der Solidarität erlebt», sagte Stiftungsgeschäftsführer Sebastian Gallander. Am Tag der Nachbarn fänden normalerweise Nachbarschaftsfeste statt, in diesem Jahr sei das nun nicht möglich. Es seien aber etwa 3000 Aktionen angemeldet worden, die den Corona-Regeln entsprächen. Für den Nachmittag war der Besuch der Stiftung «Jona» geplant, die sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fördert. In den Tagen zuvor hatte Steinmeier laut einer Sprecherin bereits mit weiteren Engagierten telefoniert.