Hundert weitere Berliner Schulen erhalten Sozialarbeiter

Hundert weitere Berliner Schulen erhalten zum Start des neuen Schuljahres im August einen Sozialarbeiter. Im kommenden Jahr sollen 200 weitere Schulen folgen, wie die Bildungssenatsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Jede Berliner Schule verfüge dann über einen Sozialarbeiter. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erklärte laut Mitteilung: «Jugendsozialarbeit an Schulen stärkt die Schülerinnen und Schüler in ihren Kompetenzen, unterstützt Familien und ist eine wertvolle Hilfe für das pädagogische Personal.»

© dpa

Der Senat finanziere die Stellen mit 12,7 Millionen Euro. Unter den Schulen, die in das Programm «Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen» aufgenommen werden, sind Gymnasien, Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Sonderpädagogische Förderzentren und Berufsschulen. Träger sei die freie Jugendhilfe. Bislang seien bereits mehr als 500 Sozialarbeiter an Berliner Schulen tätig gewesen.

