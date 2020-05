Demonstration mit 100 Traktoren in Mitte erwartet

Kaum ist die Demonstration von Busreise-Unternehmen Geschichte, wird es in Berlin-Mitte wieder voll: Wegen bundesweiter Proteste von Landwirten kommt es dort am Donnerstag erneut zu Verkehrseinschränkungen. Rund 100 Traktoren sollen zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf den Straßen rund um das Willy-Brandt-Haus unterwegs sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

© dpa

Der Verkehrsdienst der Polizei werde die Trecker begleiten, hieß es. Betroffen sind neben der Wilhelmstraße die Stresemannstraße, die Schöneberger Straße und das Hallesche Ufer. Die Landwirte fordern von der Politik einen stärkeren Fokus auf Themen wie Biodiversität und Klimaschutz in der deutschen Landwirtschaft.

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr