Unterstützung gemeinnütziger Organisationen in Corona-Krise

Der Senat will gemeinnützige Organisationen in der Corona-Krise unterstützen. Dazu seien drei Programme in Vorbereitung, kündigte die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, am Mittwoch (27. Mai 2020) an.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Geplant ist demnach ein Soforthilfeprogramm, um vor allem kleine Initiativen und Vereine, die bislang keine anderen Hilfen erhalten haben, vor existenzbedrohenden finanziellen Problemen zu bewahren. Außerdem soll es ein Förderprogramm für bürgerschaftliche Projekte geben, die dabei helfen, gesellschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

Hilfsprogramm soll Digitalisierung vorantreiben Ein drittes Programm soll gemeinnützigen Organisationen bei der Digitalisierung helfen. Viele hätten einen großen Bedarf an Beratung, Know-how-Transfer, der Entwicklung neuer digitaler Lösungen und ihrer technischen Implementierung, hieß es. Der Finanzrahmen und weitere Details zu den Programmen stehen noch nicht fest.

Chebli: Bürgerliches Engagement in Corona-Zeiten immens wichtig Bürgerschaftliches Engagement unterschiedlichster Art, Menschen, die sich für andere einsetzten, seien gerade in Corona-Zeiten immens wichtig und sicherten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, erklärte Chebli. Allerdings stießen viele Initiativen und Organisationen jetzt an ihre finanzielle Grenzen, weil Einnahmen weggebrochen seien. «Gemeinnützige Organisationen brauchen Unterstützung», unterstrich Chebli deshalb. «Unser Ziel ist, dass sie ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt erfolgreich fortsetzen können und hoffentlich gestärkt aus der Krise hervorgehen.»

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr

© dpa Senat will Corona-Maßnahmen nur schrittweise lockern In Berlin sollen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur Schritt für Schritt zurückgenommen werden. Das erklärte Finanzsenator Matthias Kollatz nach der Senatssitzung am 26. Mai 2020 vor Journalisten. mehr