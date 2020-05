Lastwagen bei Brand in Biesdorf zerstört

Ein Lastwagen ist bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen im Berliner Ortsteil Biesdorf zerstört worden. Das Fahrzeug brannte gegen 03.44 Uhr in der Cecilienstraße/Ecke Garzauer Straße, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Wer oder was den Brand auslöste, war zunächst unklar. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge bei nächtlichen Bränden beschädigt oder zerstört - häufig durch Brandstiftungen.

