Daten zur Corona-Ampel sollen täglich veröffentlicht werden

Der aktuelle Stand der sogenannten Berliner Corona-Ampel soll künftig täglich nachzuvollziehen sein. Zunächst sei vereinbart gewesen, über den jeweiligen Stand bei der Entwicklung der Corona-Pandemie einmal in der Woche im Senat zu diskutieren, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz am Dienstag. «Die Gesundheitssenatorin hat heute vorgetragen, wenn es Interesse gibt, wird sie das in Zukunft täglich publizieren», so der SPD-Politiker. Die Daten würden auf der Internetseite des Gesundheitsressorts veröffentlicht.

Das Ampelsystem berücksichtigt die Zahl der Neuinfektionen, den Anteil der freien Intensivbetten und den R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Weil die sogenannte Reproduktionszahl zuletzt bei 1,37 und damit zum dritten Mal in Folge über dem kritischen Wert von 1,2 lag, ist die Ampel an dieser Stelle auf Rot gesprungen.

Die rote Ampelleuchte war am Dienstag auch Thema im Senat: Kollatz wies darauf hin, dass damit nur einer der Werte problematisch sei. «Natürlich muss das sorgfältig in den nächsten Tagen angeschaut werden», sagte er. Es spreche aber einiges dafür, dass es sich eher um eine Schwankung als um eine strukturelle Verschiebung handele, weil es bei den Neuinfektionen ausgesprochen niedrige Werte gebe.

Kollatz wies außerdem darauf hin, dass der R-Wert innerhalb einer Woche zuletzt zwischen 0,8 und 1,4 geschwankt habe. Es werde bei Statistik immer dann schwierig, wenn man es mit kleinen Zahlen zu tun habe. «Und das ist die Situation, die wir jetzt haben.»

Der Finanzsenator verteidigte die Entscheidung des Berliner Senats, statt auf eine Obergrenze auf mehrere Faktoren zur Bewertung der Entwicklung zu setzen: «Wir haben ein robusteres System, dadurch, dass wir verschiedene Größen nehmen.»