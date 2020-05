Erste Freibäder wieder geöffnet: Tickets mit Zeitbegrenzung

Bei eher kühlen Temperaturen gingen nach Angaben der Bäder-Betriebe die Sommerbäder Wilmersdorf Olympiastadion und Spandau-Süd sowie das Strandbad Wannsee an den Start. Für die Nutzung der Anlagen sind Tickets mit Zeitfenster nötig, die Badefrösche müssen die Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Um Infektionen nachverfolgen zu können, wurden die Besucher um Name und Telefonnummer gebeten. Ein Sprecher der Bäder-Betriebe schätzte die Zahl der Gäste in den vier Bädern auf rund 1200 Besucher. Im Freibad Wilmersdorf herrschte reger Betrieb, im Becken selber waren bis zu 72 Schwimmerinnen und Schwimmer zugelassen.