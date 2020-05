5 neue Corona-Nachweise in Berlin: Kein weiterer Todesfall

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 6641 gestiegen. Das waren 5 mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntagabend mitteilte.

© dpa

Im Krankenhaus liegen 177 Menschen, 60 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert. 191 erkrankte Berliner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall hinzu gekommen. 6060 Betroffene gelten als genesen.

