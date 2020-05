Ausflugsdampfer fahren wieder: Mit Einschränkungen

Für Berlins Ausflugsdampfer heißt es in der kommenden Woche: Leinen los. Ab Montag dürfen Personenschiffe nach der Corona-Zwangspause wieder fahren. Die Reederei Riedel startet direkt am Montag mit drei Spreefahrten zwischen dem Hauptbahnhof und der Oberbaumbrücke.

Die Reederei Stern und Kreis folgt dann am Dienstag (26.) und setzt bis 29. Mai zunächst nur ein Schiff in der Innenstadt ein. Am Pfingstwochenende wird das Programm auf neun verschiedene Touren aufgestockt. Dann laufen insgesamt 14 Schiffe für Innenstadt- und Ausflugsfahrten im Havel- und Spreegebiet aus, wie Mitarbeiterin Viktoria Freudenberg ankündigte.

Tickets können online gekauft werden. Am Pfingstwochenende seien an den Anlegern in Treptow, Tegel, Wannsee, im Nikolaiviertel sowie an der Friedrichstraße auch die Kassen besetzt. Fahrkarten könnten in der nächsten Zeit aber auch an Bord gelöst werden.