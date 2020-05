Freibadsaison startet: Acht Bäder öffnen am Montag

Auch beim privaten Strandbad in Lübars war ein spezifisches Hygiene- und Nutzungskonzept Voraussetzung für die Öffnung, wie die Geschäftsführung am Freitag mitteilte. Das Bad sei nun von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Tagestickets könnten hier ohne Online-Buchung an der Kasse gekauft werden, Zeitbegrenzungen gebe es nicht. Auf Abstandsregelung von mindestens 1,50 Meter werde aber an den Kassen, Rutschen, am Sprungturm sowie auf den Liegeflächen und im Wasser geachtet. Im Außenbereich blieben die Duschen und die gastronomischen Einrichtungen geöffnet.