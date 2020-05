Himmelfahrt, Derby, Demos: Langes Wochenende für Polizei

Am Freitagabend (22. Mai 2020) spielt dann Hertha BSC gegen Union Berlin im weitgehend leeren Olympiastadion . Dort wird die Polizei rund um das Stadion im Einsatz sein, um größere Versammlungen von Fans zu verhindern. Auch Restaurants, in denen das Spiel übertragen werden könnte, sollen im Auge behalten werden. Am vergangenen Sonntag war die Polizei beim Heimspiel von Union Berlin gegen Bayern München in Köpenick mit 400 Leuten im Einsatz. Größere Fangruppen tauchten allerdings nicht auf. Nur zur Ankunft der Mannschaftsbusse hatten sich etwa 50 Schaulustige versammelt. Derzeit finden alle Spiele der Fußball-Bundesliga wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer im Stadion statt.