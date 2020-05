Grütters über Baustart für Einheitsdenkmal «erleichtert»

Der Entwurf stammt vom Stuttgarter Büro Milla & Partner. Auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem künftigen Humboldt Forum soll eine riesige begehbare Waage an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Zuletzt hatten Bedenken von Naturschützern den Baustart verzögert. Laut Grütters hat der Bund für die nun wegfallenden Quartiere von Fledermäusen bereits Ersatz an nahe gelegenen Brücken geschaffen. Die Kosten für das Denkmal liegen laut der Mitteilung bei rund 17 Millionen Euro, ein offizieller Spatenstich soll in Kürze stattfinden.