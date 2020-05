Finanzsenator Kollatz will sparen und investieren

Finanzsenator Matthias Kollatz rechnet damit, dass die Hauptstadt womöglich mehr als ein Jahrzehnt mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen hat.

Wegen des Konjunktureinbruchs und der Notsituation werde das Land Kredite aufnehmen müssen, er habe eine Größenordnung von fünf Milliarden Euro vorgeschlagen. Gleichwohl dürfe es in der Ausgabenpolitik kein «weiter so» geben. «Wir werden uns alle darauf einstellen müssen, dass in Zukunft die Haushalte enger werden, und zwar deutlich enger.»

«Andere Herangehensweise» sei für mindestens zehn Jahre nötig

Andere Projekte werde Rot-Rot-Grün «priorisieren oder in der Zeitschiene neu anordnen» müssen. Diese «andere Herangehensweise» sei für mindestens zehn Jahre nötig. Kollatz stellte etwa die Sanierung des ICC in Frage. «Wer jetzt irgendeine blendende Idee hat, um mit dem ICC was anzufangen, was aber 400 oder 500 Millionen Euro kostet - das wird nicht gehen», stellte er klar.