Leichter Anstieg: 20 neue Corona-Nachweise in Berlin

In Berlin sind mittlerweile 6474 Corona-Infektionen bestätigt worden. Damit sind seit dem Sonntag 20 neue Fälle bekannt geworden, wie aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Am Vortag waren nur elf neu nachgewiesene Fälle registriert worden. 5880 der Betroffenen gelten als genesen.

211 Infizierte werden im Krankenhaus isoliert und behandelt, 71 davon intensivmedizinisch. 182 Menschen sind den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, am Vortag war noch von 180 Toten die Rede gewesen.

