Christian Lindner: Umarmung in Corona-Zeiten war ein Fehler

FDP-Chef Christian Lindner hat die Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise einen Fehler genannt. «Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert», sagte er am Montag (18. Mai 2020) dem «Spiegel».

Zuvor war ein Bild von ihm kursiert, auf dem zu sehen war, wie Lindner in Berlin einen Unternehmer umarmte und damit gegen die Abstandsregeln verstieß. Auch Mundschutz trug der Politiker dabei nicht. Seine Maske hing ihm unter dem Kinn. Der Vorfall sei «kein Vorsatz» gewesen, sondern «Unkonzentriertheit», sagte Lindner. «Am Ende bleibt man Mensch. Tut mir leid!», schrieb er auch auf Twitter.

Kühnert lobt souveränen Umgang mit Fehlern in der Politik

Juso-Chef Kevin Kühnert zollte dem FDP-Vorsitzenden dafür Respekt: «Wer von Menschen und nicht von Politik-Maschinen repräsentiert werden möchte, der wird Fehler in Kauf nehmen müssen. Unabdingbar gehört dazu, dass es dann auch einen souveränen Umgang mit Fehlern in der Politik gibt», schrieb der stellvertretende SPD-Chef auf Twitter. Lindner habe jetzt vorgemacht, wie das gehen könne. «Stark!» Nach den geltenden Abstandsregeln müssen Menschen, die nicht in einem Haushalt leben, mindestens anderthalb Meter Abstand zueinander halten.