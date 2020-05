Union Berlin gegen Bayern: Polizei beobachtet Stadion

Während des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und Bayern München am Sonntagabend (18.00 Uhr) will die Polizei zur Durchsetzung der Corona-Einschränkungen vor allem Fans in der Umgebung des Stadions beobachten, das weitgehend leer bleiben muss. Man werde über die seit Wochen üblichen Maßnahmen hinaus einen besonderen Blick auf die Umgebung des Stadions An der Alten Försterei, die nahen S-Bahnhöfe, die Altstadt Köpenick und die Fankneipen haben, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Dazu werde man mit Polizisten am und um das Stadion herum im Einsatz sein, hieß es weiter. Innerhalb des Stadions sind der Verein und dessen Wachdienst zuständig.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind wie bei allen Spielen der Fußball-Bundesliga derzeit keine Zuschauer im Stadion zugelassen. Auch Kneipen dürfen weiterhin nicht öffnen und Ansammlungen von Menschen sind verboten.

Am kommenden Freitag findet das Berliner Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union im Olympiastadion statt (Freitag, 22. Mai, 20.30 Uhr).

