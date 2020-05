Theatrale Begegnungen: Mühe und Bornstein stellen aus

Mit der Ausstellung «Vladimir & Estragon» präsentieren der deutsche Fotograf Andreas Mühe und der französische Maler Emmanuel Bornstein erstmals gemeinsam zum Teil neue Arbeiten. Dazu bespielen sie vom 18. Mai bis zum 12. Juli Räume im Berliner Skulpturenforum Hermann Noack, wo in den Werkstätten Arbeiten von Anselm Kiefer, Tony Cragg oder Georg Baselitz gegossen werden.

Der Titel der Ausstellung ist an die beiden Figuren aus Becketts «Warten auf Godot» angelehnt. So werden die Themen der Gegenüberstellung der befreundeten Künstler angerissen, die im selben Atelierhaus in Berlin arbeiten. Es geht um Familie, Theater, Einflüsse geschichtlicher wie privater Natur.