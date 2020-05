Berliner Friedenslauf wegen Corona-Pandemie abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie kann der 15. Berliner Friedenslauf in diesem Jahr nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Der für den 20. Mai geplante Lauf, bei dem rund 5000 Teilnehmer jährlich Spenden für Friedensprojekte sammeln, sei abgesagt, teilten das Forum Ziviler Friedensdienst und die Evangelische Schulstiftung am Montag mit. In diesem Jahr bedeute Solidarität, Abstand zu halten, hieß es weiter. Die Veranstalter rufen deswegen die Berlinerinnen und Berliner zu eigenen Friedenprojekten auf: Über eine Online-Spendenaktion kann jeder seinen persönlichen Lauf starten oder für die Projekte anderer spenden.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr