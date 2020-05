Giftnotruf: Kinder trinken Desinfektionsmittel

Beim Giftnotruf der Berliner Charité melden sich in der Coronazeit verstärkt Eltern, weil ihre Kinder Desinfektionsmittel getrunken haben.

Der Anstieg solcher Anfragen sei auffällig, sagte die Leiterin Daniela Acquarone am 11. Mai 2020 der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor. Zu gefährlichen Folgen komme es aber in der Regel glücklicherweise nicht. «Die Mittel schmecken nicht und die Kinder schlucken meist nur geringe Mengen», so Acquarone.