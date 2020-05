Kita-Elternvertreter demonstrieren für Hilfe in Krise

Finanzielle Unterstützung, flexible Betreuungsangebote und Einbindung in Entscheidungen des Senats: Zum Tag der Kinderbetreuung wollen Kita-Elternvertreter am Montag vor dem Roten Rathaus für mehr Unterstützung von Familien in der Corona-Krise demonstrieren.

«Wir haben es mit Briefen und Stellungnahmen probiert, aber festgestellt, dass die Stillen und Vernünftigen aktuell wenig Aufmerksamkeit bekommen - eben weil sie zuhause bleiben», sagte Corinna Balkow, Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK). Daher wolle der Ausschuss gemeinsam mit den Initiativen «Kitakrise Berlin» und «Eltern in der Krise» eine Kundgebung abhalten. Etwa zehn Familien wollten sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor dem Roten Rathaus versammeln.

Sie fordern unter anderem monatlich 1000 Euro zusätzlich für Familien. «Das Corona-Kindergeld soll die Familien unterstützen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder kein Bafög mehr bekommen», sagt Balkow. Sie warte außerdem darauf, dass die Elternvertreter von der Senatskanzlei zu Gesprächen eingeladen würden, um einen langfristigen Fahrplan zur Kita-Öffnung zu erarbeiten.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr