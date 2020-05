Corona-Krise: Innenpolitiker besprechen Demos und Gewalt

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen stehen auch bei den Berliner Innenpolitikern zum wiederholten Mal auf der Tagesordnung. Heute befassen sich der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit den zahlreichen Eindämmungsmaßnahmen und ihrer Durchsetzung unter anderem durch die Polizei. Erwartet wird auch ein Ausblick auf die nächsten Wochen angesichts der derzeitigen Lockerungen. Außerdem geht es erneut um das Problem der sogenannten häuslichen Gewalt, also Aggressionen und Gewaltausbrüche in Familien, die sich vor allem gegen Frauen und Kinder richten. Auch über den 1. Mai und die Menschenansammlungen in Kreuzberg soll gesprochen werden.

