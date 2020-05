Nach Corona-Lockerungen: Berliner zieht es nach draußen

Viele Berlinerinnen und Berliner haben das lange Wochenende nach weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Freien genossen. Manche nutzten das Sommerwetter, um sich mit Freunden oder Familie im Garten zu treffen. Andere gingen in Parks: Reporter der Deutsche Presse-Agentur berichteten am Samstag etwa von gefüllten Wiesen in Kreuzberg und Neukölln. Einige Mülleimer quollen über, unter ihnen stapelten sich Pizzakartons. Am Schlachtensee wurde sich gesonnt, am Treptower Park bildete sich eine lange Schlange vor dem Bootsverleih. In der Steglitzer Schloßstraße herrschte zudem großer Andrang bei einigen Bekleidungsgeschäften.

Nicht immer schienen sich die Gruppen an den weiterhin geltenden Mindestabstand von 1,50 Metern zu halten, insbesondere bei den vielen Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen um den Rosa-Luxemburg-Platz, vor dem Reichstag und auf dem Alexanderplatz. Die Polizei nahm dort zahlreiche Menschen fest, weil sie die Regeln nicht beachteten.

Bereits am späten Freitagabend war die Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen ausgerückt. 39 «zwielichtige Gestalten» in Berlin-Johannisthal seien unter anderem mit hochwertigen Autos erschienen, um in engen Räumen an Spieltischen um viel Geld zu spielen, twitterte die Polizei am Sonntag. Nach Informationen eines Sprechers fanden die Beamten nach einem Durchsuchungsbeschluss Bargeld, Jetons, Spielkarten und -tische. Nicht alle Teilnehmer hätten einen Mundschutz getragen und den Mindestabstand eingehalten.

In der Nacht zum Sonntag löste die Polizei eigenen Angaben zufolge eine Geburtstagsparty mit insgesamt 24 Menschen in Kreuzberg auf. Zwölf Gäste sollen sich sogar vor den eintreffenden Polizisten versteckt haben: unter dem Bett, im Kleiderschrank und auf dem Balkon. Sie erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Am Sonntag wurden der Teufelsberg und der Teufelssee als beliebte Ausflugsziele wiederentdeckt: Die Parkplätze waren voll, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Im Prenzlauer Berg trafen sich viele Menschen zum Essen und Plaudern auf Bänken und in Parks.

Während des gesamten Wochenendes gingen Polizisten in der Stadt Streife, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu überwachen. Am Samstag war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit 1000 Einsatzkräften unterwegs. Tagsüber und in der Nacht zum Sonntag stellten sie dabei 18 Straf- und 40 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aus, teilte die Polizei mit. Am Sonntag kontrollierten 400 Polizisten in der Stadt, sagte ein Sprecher.