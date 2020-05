Corona-Lockerungen: Berliner wollen nach draußen

Manche nutzten das Sommerwetter, um sich mit Freunden oder Familie im Garten zu treffen. Andere gingen in Parks: Reporter der Deutsche Presse-Agentur berichteten am 9. Mai 2020 etwa von gefüllten Wiesen in Kreuzberg und Neukölln. Einige Mülleimer quollen über, unter ihnen stapelten sich Pizzakartons. Am Schlachtensee wurde sich gesonnt, am Treptower Park bildete sich eine lange Schlange vor dem Bootsverleih. In der Steglitzer Schloßstraße herrschte zudem großer Andrang bei einigen Bekleidungsgeschäften.