Lagerhallen-Brand in Tegel

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Lagerhallen-Brand im Stadtteil Tegel ausgerückt. Es brennen ein oder mehrere Lagerhallen in der Flohrstraße, wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag mitteilte. Der Rauch war relativ weit zu sehen. Personen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

