Corona-Beschränkungen: Viele Eingaben im Abgeordnetenhaus

Zahlreiche Berliner haben sich beim Berliner Abgeordnetenhaus über die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie und andere Maßnahmen des Senats im Zuge der Krise beschwert. Bis 4. Mai seien beim Petitionsausschuss 69 Eingaben von Bürgern eingegangen, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Kristian Ronneburg (Linke), der Deutschen Presse-Agentur.

Beschwerden richteten sich demnach gegen Abstandsregeln, Maskenpflicht, Beschränkungen für Väter bei Geburten in Kliniken oder das - inzwischen wieder gelockerte - Verbot von Gottesdiensten. Manche Familien fühlten sich diskriminiert, weil sie die Notbetreuung für ihre Kinder nicht in Anspruch nehmen durften. Auch die Auszahlung von Soforthilfen an Unternehmen war Gegenstand von Eingaben.