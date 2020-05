Teune: Corona-Proteste ziehen ganz verschiedene Gruppen an

Teilnehmer von Protestveranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen haben nicht unbedingt einen gemeinsamen politischen Hintergrund. «Die Veranstaltungen haben das Potenzial, verschiedene Gruppen anzuziehen, die eine ganz unterschiedlich motivierte Kritik haben», sagte der Berliner Soziologe Simon Teune der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube aber, das Potenzial ist beschränkt, weil klar wird, dass da sehr kuriose Gestalten unterwegs sind, dass man es zum Teil mit extrem Rechten zu tun hat, die Journalisten angreifen. Das ist nichts, was für eine Massenmobilisierung taugt», so der Protestforscher an der TU Berlin mit Blick auf Demonstration wie am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude, bei der ein Kamerateam der ARD angegriffen wurde.

«Auch wenn es ein verbreitetes Unwohlsein mit den Corona-Maßnahmen gibt, werden viele sagen, wenn das passiert, dann ist das nicht meine Demonstration», sagte Teune. Denkbar seien aber noch größere Proteste im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der Zukunft: «Wir werden wahrscheinlich harte Verwerfungen in Folge der Krise haben, die Menschen an existenzielle Grenzen bringen wird», so der Soziologe. «Und das setzt noch einmal ein ganz anderes Potenzial frei für Protest.»

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr