Eltern und Lehrer fürchten Probleme bei Schulöffnung

Die weitere Schulöffnung ab Montag ist nach Einschätzung der Berliner Elternvertreter für Schulen und Schüler eine echte Herausforderung. «Dass die fünften Klassen kommen sollten, war bekannt», sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Dass jetzt aber auch die ersten Klassen mit dabei sind, das hat vielen den Boden unter den Füßen weggerissen.»

«Das ist in der Kürze der Zeit eine riesengroße Herausforderung für die Schulen», sagte er. Er gehe davon aus, dass die Kinder der ersten Klassen erst im Laufe der Woche dazu kommen werden. «Es ist den Schulen auch nicht zumutbar, innerhalb des heutigen Tages - morgen ist ein Feiertag - das zu organisieren mit allem, was dazu gehört.» Auch für die Eltern sei es schwierig, von den Entscheidungen so kurzfristig zu erfahren.