Polizei kontrolliert weiter die Einhaltung der Corona-Regeln

Die Polizei hat am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag sieben Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen ausgestellt. Die Einsatzkräfte fertigten zudem elf Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Tagsüber kontrollierten demnach rund 475 Polizistinnen und Polizisten in der Stadt, in der Nacht etwa 180.

Die Polizei überwacht seit fast zwei Monaten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Diese werden in den kommenden Tagen und Wochen weiter gelockert. So dürfen die Berliner ab Samstag wieder mehr Gäste zu Hause empfangen. Erlaubt sind private Zusammenkünfte von Angehörigen zweier Haushalte, wenn 1,5 Meter Mindestabstand gewahrt werden. Das gilt nicht nur im öffentlichen Raum oder in Gaststätten, sondern auch in der Wohnung oder im Kleingarten. Ab 15. Mai können zudem unter strengen Auflagen wieder Restaurants und Gaststätten öffnen.

