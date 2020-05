Breitensport: Ab 15. Mai Gruppentraining im Freien erlaubt

Die Berliner Amateursport-Vereine können ab 15. Mai «unter bestimmten Voraussetzungen» ihr Training wieder aufnehmen. Kontaktloses Training im Freien sei bei Einhaltung der geltenden Abstandsregeln in Kleingruppen von höchstens acht Personen einschließlich Trainer und Betreuer wieder möglich. Das wurde in der Verordnung über die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus neu festgeschrieben. Ab 25. Mai ist auch der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten im Freien zulässig. Umkleiden und Duschen auf den Sportanlagen ist weiter untersagt.

© dpa

«Ich setze bei aller Freude über die Lockerung auf das Verantwortungsbewusstsein der Vereine. Der Schutz vor Infektionen darf nicht nachlassen», erklärte Sportsenator Andreas Geisel. Abhängig vom Infektionsgeschehens will die Berliner Regierung später über die schrittweise Öffnung in öffentlichen und privaten Sporthallen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen sowie den Betrieb von sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie den Wettkampf und Leistungssport entscheiden. «Unser Ziel ist es, auch für den Hallensport bis zum Juni Lockerungen zu erreichen», sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes (LSB) Berlin, am Freitag.

Die Hygiene-Kriterien hat der LSB den Vereinen in einem Zehn-Punkte-Katalog, der gemeinsam mit Charité-Professor Bernd Wolfarth erarbeitet wurde, übermittelt. Zudem haben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und seine Spitzenfachverbände zehn Leitplanken für das Training in kleinen Gruppen unter freiem Himmel entwickelt. «Unsere Handreichungen sind Blaupausen für die Angebote der Verbände und Vereine», sagte Härtel.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

Die für den Sport zuständige Senatsverwaltung kann schon jetzt in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmeregelungen genehmigen etwa beim Trainingsbetrieb von Kaderathletinnen und -athleten, dem Pferdesport und beim Trainingsbetrieb von Bundesligateams und Profisportlern. Auch kleinere Veranstaltungen im Profisport ohne Zuschauer kann es mit Genehmigung wieder geben.