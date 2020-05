Gericht: Vorübergehende Schulschließungen rechtens

Die vorübergehenden Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie waren nach Ansicht des Verwaltungsgerichtes Berlin rechtens.

Der Präsenzunterricht dürfe nunmehr schrittweise wieder aufgenommen werden, entschied das Gericht am Donnerstag (07. Mai 2020) in zwei Eilverfahren. Dabei könne nach Klassenstufen differenziert werden.

Der Zugang zur Schulbildung werde durch die Maßnahmen nicht verhindert, sondern übergangsweise lediglich verändert, so die Richter. Dies sei für eine Übergangsphase akzeptabel, soweit die Maßnahmen ständig überprüft würden und Angebote für Heimunterricht in angemessener Art und Umfang gewährleistet seien. Lebens- und Berufschancen der Schüler würden so nicht langfristig beeinträchtigt.